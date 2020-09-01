Раскрыты подробности влияния проблем со здоровьем Ким Чен Ына на судьбу его жены

Вокруг здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в течение долгого времени ходят многочисленные слухи. В это время все внимание СМИ было обращено на членов его семьи, в особенности на его жену Ли Соль Чжу. В том, как на ее судьбу могут повлиять предполагаемые проблемы со здоровьем супруга, попытались разобраться журналисты газеты New York Post.

Неясно, что произойдет с Ли Соль Чжу в случае, если ее муж станет недееспособным или умрет, пишет издание. По данным некоторых СМИ, у пары есть по крайней мере один наследник мужского пола, который в конечном итоге может стать преемником Ким Чен Ына, чтобы продолжить династию. Однако, отмечает газета, юный возраст детей может быть причиной того, что сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон недавно была назначена «де-факто лидером номер два» в стране, хотя эти сообщения также оспариваются.

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Подробностей о первой леди КНДР немного. Считается, что Ли выросла в Пхеньяне, прежде чем поехала изучать вокальную музыку в Китае. По мнению экспертов, даже ее имя почти наверняка является псевдонимом, пишет The Daily Beast. Год ее рождения колеблется между 1985-м и 1989-м. Утверждается, что ее семья принадлежит к политической элите: мать возглавляет гинекологическое отделение в местной больнице, а отец работает профессором университета. Однако в блоге North Korea Leadership Watch раскрывались сведения о том, что отец Ли Соль Чжу является военным.

Сообщается, что пара поженилась в 2009 году, хотя их свадьба не была подтверждена северокорейскими государственными СМИ вплоть до 2012-го. Считается, что супруги стали родителями примерно через год после вступления в брак, при этом указывалось, что в 2010 году у них родился мальчик. В 2013-м звезда НБА Деннис Родман, имеющий дружеские отношения с Ким Чен Ыном, рассказал The Sun о том, что Ли недавно родила дочь. В том же году он сообщил The Guardian, что ее назвали Джу Э. Представители южнокорейской разведки сообщали, что Ли родила третьего ребенка в феврале 2017 года, но его пол неизвестен.

Как и все жены северокорейских лидеров, Ли Соль Чжу ведет достаточно закрытый образ жизни. Однако, в отличие от ее предшественниц, жена Ким Чен Ына заняла положение, больше похожее на роль первой леди западной нации: она часто сопровождала мужа на различных мероприятиях. Эксперты сообщали CNN, что даже северокорейские государственные СМИ присвоили Ли Соль Чжу титул «уважаемая первая леди» вместо ранее использовавшегося «товарищ».

1 июля имя жены лидера КНДР оказалось в центре скандала. Тогда сообщалось, что Ким Чен Ын был взбешен агитационными листовками Южной Кореи с провокационными изображениями Ли Соль Чжу. На снимках супруга лидера КНДР была представлена в непристойном виде. В частности, в агитационных материалах говорилось о том, что она якобы снималась в порнофильме. Отмечалось, что именно эти снимки стали причиной подрыва властями КНДР межкорейского офиса связи в Кэсоне 16 июня.