В Белом доме рассмеялись в ответ на заявление о коме Ким Чен Ына

Представитель Белого дома рассмеялся, когда его попросили прокомментировать новые сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в коме, либо умер. Об этом рассказал директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис, передает Mirror.

Слухи о болезни политика, как сообщает издание, опровергают и иностранные корреспонденты, освещающие события в КНДР, а также эксперты по Пхеньяну.

О коме Ким Чен Ына первым заявил помощник бывшего президента Южной Кореи Чан Сон Мин. По его словам, северокорейский лидер уже несколько месяцев пребывает в бессознательном состоянии, а все записи его появлений на публике смонтированы.

Разведслужбы Южной Кореи 20 августа сообщили, что северокорейский лидер передал часть полномочий младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы «облегчить стресс». Сообщалось, что она будет отвечать за политику в отношении Южной Кореи и США, а также займется общими вопросами.

В апреле Ким Чен Ын на несколько дней пропал из поля зрения СМИ, что породило слухи о его возможной смерти или болезни. В частности, бывший посол Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. В России эти сообщения опровергали, а в США заявляли о необходимости приготовиться ко всему. Однако уже в мае Ким Чен Ын появился на публике живым и здоровым.