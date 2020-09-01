Россиянина в день рождения убили, расчленили и захоронили в заброшенном доме

В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа убили местного жителя из-за громкой музыки, а затем расчленили и захоронили тело в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 27 августа 45-летний мужчина ушел из дома и пропал. В ходе расследования выяснилось, что он в ночь на 28 августа праздновал свой день рождения в гостях у знакомых. Во время застолья именинник поругался с соседом, который возмущался громкой музыкой. В ходе ссоры 33-летний подозреваемый жестоко избил мужчину до смерти, а чтобы скрыть убийство, он расчленил погибшего и захоронил в заброшенном доме.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу.

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