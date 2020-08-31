Россияне отправились на зону за двойное убийство ради индюка

В Ростовской области местных жителей приговорили к длительным срокам за двойное убийство ради кражи индюка и куриного мяса. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает региональная прокуратура.

Осужденные Владимир Низгуренко и Вадим Сергеев совершили преступление в октябре 2019 года в поселке Глубоком, при этом сообщники находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда хозяйка застала их на месте преступления, Низгуренко зарезал ее, а затем вместе с сообщником убил сожителя женщины — очевидца преступления.

Низгуренко и Сергеев забрали из дома жертвы куриное мясо и индюка. Вскоре их задержали, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») и 162 («Разбой») УК РФ.

Решением Ростовского областного суда Низгуренко приговорен к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года. Сергеев получил 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также с последующим ограничением свободы на два года.

30 декабря 2019 года сообщалось, что краевой суд в Приморье признал бывшего заключенного виновным в убийстве семьи сокамерника ради автомобиля Toyota RAV4.