Покинувший тюрьму россиянин убил семью бывшего сокамерника ради машины

Краевой суд в Приморье признал бывшего заключенного виновным в убийстве семьи сокамерника. Осужденного приговорили к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщает прокуратура региона.

Судом установлено, что преступление совершил бывший заключенный, который в 2017 году условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. Отбывая срок, осужденный выяснил, что у жены его сокамерника есть автомобиль Toyota RAV4, которым он решил завладеть после освобождения.

По данным прокуратуры, в сентябре 2018 года мужчина проник в дом, где жила жена сокамерника, потребовал от нее расписку и подписание договора о продаже машины. Он удерживал в доме потерпевшую и ее дочь несколько дней, до завершения регистрации автомобиля. После этого осужденный застрелил жену сокамерника, а его дочь убил ножом: тела он спрятал в заранее выкопанную яму и засыпал строительным мусором.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что житель Краснодарского края расстрелял соседа и его сына из-за того, что они громко слушали музыку. О происшествии стрелок сообщил в правоохранительные органы и вызвал скорую помощь. Мужчина был задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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