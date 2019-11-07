В Киеве неплательщик расстрелял соседей из-за счетов за ЖКХ

@ukraineneveragain / Telegram

В Киеве жилец дома, не оплачивавший счета за электроэнергию, выстрелил в своего соседа, пришедшего к нему разговаривать по поводу незаконного подключения к энергосети. Видеозапись происшествия опубликована в Telegram-канале Kyiv LIVE.

На кадрах видно, что группа людей стоит на лестничной клетке неплательщика. Соседи спорят, однако явной атмосферы агрессии не возникает до тех пор, пока хозяин квартиры не возвращается к себе. Дверь в помещение открыта, слышны крики дочери: «Папа, не надо, остановись! Что ты делаешь, папа?!»

Оператор заснял момент, когда мужчина заряжает оружие в коридоре квартиры, затем выходит на лестничную клетку и делает несколько выстрелов в соседа. Видно, как пострадавший пытается скрыться от агрессивного неплательщика. При этом соседи призывают скорее вызвать скорую помощь и кричат от испуга.

Как сообщает «Страна.ua», раненый мужчина оказался адвокатом. По информации издания, пострадавшего зовут Николай Бугаев. Он был госпитализирован к больницу скорой помощи, где ему провели операцию. По данным журналистов, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

7 ноября также сообщалось, что в Киеве киллер-мотоциклист взорвал Mercedes крупного бизнесмена. Неизвестный бросил на крышу автомобиля взрывное устройство, после чего скрылся. В результате инцидента погиб охранник директора украинской фармацевтической компании Игоря Сало.

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