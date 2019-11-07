В Киеве киллер-мотоциклист взорвал Mercedes крупного бизнесмена

В Киеве взорвался Mercedes, принадлежавший директору фармацевтической компании Игорю Сало. Об этом сообщает Страна.ua.

В результате инцидента погиб охранник Сало, который сидел за рулем автомобиля. Также известно о двух пострадавших, они были доставлены в больницу. Кроме того, взрыв задел маршрутку, ехавшую рядом.

Отмечается, что неизвестный, управлявший мотоциклом, бросил на крышу Mercedes взрывное устройство, после чего скрылся. Для его розыска начата специальная полицейская операция. Сейчас на месте работают взрывотехники, криминалисты и следователи.

В августе в Магнитогорске взорвался автомобиль, когда водитель открыл дверь машины. Сработало неизвестное взрывное устройство под ВАЗ-2103. Водитель был госпитализирован.

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