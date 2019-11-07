Раскрыты подробности биографии пережившего взрыв в Киеве бизнесмена Сало

У директора фармацевтической компании Игоря Сало, пострадавшего при подрыве Mercedes в Киеве, нашли восемь паспортов, один из них российский. Об этом сообщает издание «Антикор».

По информации портала, бизнес-карьеру мужчина начал строить в России. Он, как утверждается, занимался фармацевтическим бизнесом и энергетикой, но, не достигнув успеха, через некоторое время вернулся на Украину.

На родине его дела пошли вверх, пишет «Антикор», в частности, благодаря знакомству с «Мисс Украина — 1995» Владой Литовченко, которая дала ему пропуск в «богемную тусовку». Сало был знаком с бывшим главой МВД Николаем Билоконем и сыном экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артемом. Также имел связи с экс-руководителем «Нафтогаза» Игорем Бакаем.

Как пишет УНИАН, Сало привлекал внимание сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины, однако до серьезного уголовного преследования дело не дошло. На него, по некоторым данным, были заведены уголовные дела касательно «серых» схем торговли углем, который закупался по завышенной цене в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), после чего якобы поставлялся на Украину через российские таможенные пункты.

Сообщается, что также бизнесмена подозревают в нескольких рейдерских захватах украинских предприятий.

Автомобиль Mercedes, который принадлежит Игорю Сало, был взорван 6 ноября в Киеве. Отмечается, что неизвестный, управлявший мотоциклом, бросил на крышу иномарки взрывное устройство, после чего скрылся. Для его розыска начата специальная полицейская операция. На месте работают взрывотехники, криминалисты и следователи.

При покушении погиб охранник Сало, который сидел за рулем автомобиля. Пострадали два человека, в том числе бизнесмен. Они были доставлены в больницу. Кроме того, взрыв задел маршрутку, ехавшую рядом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru