Взрыв автомобиля в аварии разрушил планы террористов

Один из автомобилей, попавших в аварию и взорвавшихся в египетской столице Каире, был начинен взрывчаткой. Об этом сообщили в МВД республики, передает Reuters.

В министерстве указали, что машину со взрывчаткой планировали использовать во время террористической атаки в другом месте. Отмечается, что транспортное средство подготовили боевики группировки «Хасм», которая в Египте признана террористической.

Мощный взрыв произошел ночью 5 августа после ДТП на улице возле каирского НИИ онкологии. В результате фасад здания оказался серьезно поврежден, погибли 20 человек, почти 50 получили ранения.

Известно, что автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другими машинами. По информации некоторых очевидцев, водитель успел сбежать с места до взрыва. Расследование произошедшего продолжается. Случившееся официально терактом не признавалось, хотя именно так его назвал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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