Трамп предрек США революцию

Президент США Дональд Трамп предрек революцию в случае избрания его соперника, кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

По его словам, если на президентских выборах одержит победу Байден, к власти в стране придут радикальные левые силы. «Демократы потеряли контроль над радикальными левыми. Он слабый человек и был таким всю свою жизнь. Его контролируют, как куклу (...) это революция», — высказал свое мнение американский лидер, добавив, что не знает, кто руководит действиями его оппонента.

Глава Белого дома подчеркнул, что бывший вице-президент не должен баллотироваться на выборы. Отвечая на вопрос о желании его сторонников противостоять протестующим, Трамп заявил, что не хочет этого и оставит эту работу правоохранительным органам.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

Очередные президентские выборы в США пройдут 3 ноября. По данным John Zogby Strategies, за Байдена готовы отдать свой голос 48 процентов американских избирателей, а за Трампа — 42 процента. При этом еще 10 процентов граждан заявили, что пока не определились с выбором.