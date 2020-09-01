Бизнесмен Майзус рассказал о виновниках поджога своего замка в Чехии

«Замок стоял 350 лет и простоял бы еще столько же», — так российский и чешский бизнесмен Сергей Майзус впервые прокомментировал судебный процесс вокруг сгоревшего в 2018 году замка в пригороде Трутнов, который он приобрел 9 лет назад. В комментарии «Ленте.ру» Майзус отметил, что «замок был подожжен известной в Чехии преступной группировкой, которая также ответственна за поджог автомобильного базара и ограбление музея».

«Я купил замок в пригороде Трутнова в 2011 году и вложил огромное количество личных средств в его восстановление до первозданного вида. Более пяти лет в нем практически не прекращались работы — были восстановлены исторические облики окон, лестниц и многое другое. Важно понимать, что замок стоял 350 лет и простоял бы еще столько же.

Факт сожжения и уничтожения культурного наследия европейского народа — это вопиющее нарушение всех правовых и моральных норм, но теперь, когда виновные получили справедливое наказание, я намерен двигаться дальше», — заявил в общении с корреспондентом «Ленты.ру» Майзус.

Судебный процесс по факту поджога замка в пригороде Трутнова завершился 27 мая 2020 года. По решению филиала областного Ческе-Будеевицеского суда в Таборе виновными были признаны шесть человек, «действующих в составе организованной группировки», а в качестве приговора им были назначены тюремные сроки от 60 до 166 месяцев, а также возмещение причиненного ущерба в размере более 11,5 миллиона крон.

Сергей Майзус — российский бизнесмен, получивший известность после участия в «деле BTC-е», в котором выступал свидетелем и истцом к другому предпринимателю Александру Виннику. Ранее Майзус уже участвовал в громких судебных конфликтах на территории Чехии. В 2018 году по заявлению россиянина к четырем годам лишения свободы (условно) был приговорен сын известного в Чехии предпринимателя и общественного деятеля Йиржи Харвата (Jiri Charvat), который является также владельцем украинской компании «Харват». Он был обвинен в мошенничестве на сумму более 12 миллионов крон. В декабре нынешнего года чешский суд будет рассматривать второе уголовное дело против осужденного, по которому ему грозит реальный срок от 8 до 12 лет.

Jiri Charvat также известен и на постсоветском пространстве, как поставщик комплектующих для гидравлики в Украину.