Стало известно о состоянии госпитализированного президента Чехии

Операция президента Чехии Милоша Земана, который был госпитализирован из-за перелома руки, прошла хорошо. Об этом стало известно от его пресс-секретаря Иржи Овчачек, передает ТАСС.

«Операция прошла штатно, и ныне господин президент находится под обычным послеоперационным наблюдением врачей», — рассказал он. Операция прошла под общим наркозом, она длилась более полутора часов. Сейчас жизни Земана ничего не угрожает.

Рабочая программа президента будет скорректирована с учетом состояния его здоровья. Длительность госпитализации пока неизвестна, ее позднее определят медики.

Ранее издание Aktualne напомнило, что Земан продолжительное время страдает от невропатии ног, в связи с чем ходит с тростью. Президент наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге. Последний раз он прошел там плановую госпитализацию в октябре 2019 года.

О госпитализации Земана стало известно вечером 25 августа. Он получил травму, поднявшись с кресла и споткнувшись.

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