Президента Чехии госпитализировали

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Reuters.

Чешского лидера доставили в Центральный военный госпиталь в Праге из-за травмы руки, ему предстоит операция. «Это не опасное для жизни состояние, президент поддерживает контакты со своей семьей и своими сотрудниками», — заявил его официальный представитель Йиржи Овчачек.

Ранее Земан решил не приезжать на парад Победы в Москву 24 июня из-за пандемии коронавируса. «Президент глубоко сожалеет об этом и поручил послу Чешской Республики в Москве Витезславу Пивоньке принять участие в мероприятии вместо него», — сказали в диппредставительстве.