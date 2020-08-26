Появились подробности госпитализации президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован из-за перелома руки. Эту травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись. Подробности происшествия пресс-секретарь Йиржи Овчачек сообщил изданию Aktualne.

«Президент вечером [во вторник] смотрел теленовости. Закончив просмотр, он решил встать с кресла без помощи трости или телохранителей, (...) споткнулся и сломал правую руку», — пояснил он. По словам Овчачека, врачи уже начали оперировать Земана, он находится под общим наркозом.

Длительность госпитализации пока неизвестна, ее позднее определят медики. Рабочая программа Земана будет скорректирована с учетом состояния его здоровья, добавил представитель Пражского града.

Чешское издание напоминает, что Земан продолжительное время страдает от невропатии ног, в связи с чем ходит с тростью. Президент наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге. Последний раз он прошел там плановую госпитализацию в октябре 2019 года. Также глава государства страдает от диабета.

О госпитализации Земана стало известно вечером 25 августа. «Это не опасное для жизни состояние, президент поддерживает контакты со своей семьей и своими сотрудниками», — утверждал Овчачек.