Лихтенштейн собрался забрать часть территории Чехии

Власти Лихтенштейна подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой предъявили претензии на часть территории Чехии, по размерам в десять раз превосходящую нынешнюю площадь страны. Об этом пишет Financial Times.

Княжество собирается забрать земли, которые были конфискованы Чехословакией по итогам Второй мировой войны на основе декретов Бенеша. В них князья Лихтенштейна были названы коллаборантами нацистского режима.

Министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер подчеркнула, что аннексия земель до сих пор остается для княжества нерешенной проблемой, так как затрагивает вопросы суверенитета. По ее словам, чем меньше страна, тем важнее для нее отстоять свои права, а конфискация без компенсации является неприемлемой.

В свою очередь замглавы МИД Чехии Мартин Смолек сказал, что ЕСПЧ не может принять жалобу, так как события произошли до принятия Европейской конвенции по правам человека. Он напомнил, что ранее ЕСПЧ не занимался такими вопросами.

Территориальный спор Чехии и Лихтенштейна продолжается более 70 лет. Он касается территории площадью более двух тысяч квадратных километров, на которой находится барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице. Объекты признаны частью культурного наследия ЮНЕСКО. Страны установили дипломатические отношения только в 2009 году.

Раздел Чехословакии уже имел место в истории. Мюнхенское соглашение 1938 года, по которому части страны отошли Германии, Венгрии и Польше, считается одним из предвестников начала Второй мировой войны. Договор подписали Германия, Великобритания, Франция и Италия, причем инициатором стал Берлин, которому досталась Судетская область. Суверенитет Чехословакии над регионом был закреплен после Первой мировой войны в результате Сен-Жерменского договора.