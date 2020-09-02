Названы российские регионы с самыми экономными жителями

За первое полугодие 2020-го потребительские расходы россиян сократились в среднем на 11,5 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что это оказалось максимальным значением с 2006 года. До этого на протяжении 13 лет траты граждан только росли. Среди регионов с самыми экономными жителями специалисты называют Москву. Расходы жителей столицы, подсчитали аналитики, за шесть месяцев упали на 41 тысячу рублей.

На втором месте оказалась Якутия, где стали тратить на 28 тысяч рублей меньше, чем в прошлом году. Тройку замыкает Севастополь (минус 26 тысяч рублей за полгода). Затянуть пояса также пришлось жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (минус 19,1 тысячи) и Краснодарского края (минус 18,9 тысячи). На последнем месте в топ-10 по сокращению трат оказался Санкт-Петербург: там расходы сократились примерно на 15,9 тысячи рублей.

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Уменьшение расходов происходит на фоне экономического кризиса, спровоцированного обрушением нефтяных цен и пандемией коронавируса. Сильнее всего траты сократились на путешествия, одежду и походы в рестораны. Стремление сэкономить эксперты объясняют желанием создать финансовую подушку безопасности: за прошедшие месяцы объем сбережений на черный день увеличился почти в пять раз.

В середине августа аналитики говорили о том, что в этом году Россию может ждать первое за 20 лет падение розничной торговли. В зоне риска оказываются продавцы одежды и обуви, ювелирных изделий и автомобилей, а восстановления рынка ждут только в будущем году.