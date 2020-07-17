Росстат оценил падение доходов россиян за три месяца

Росстат оценил падение доходов россиян за второй квартал 2020 года. Об этом сообщает Forbes.

Реальные располагаемые доходы (деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции) упали на восемь процентов за три месяца, подсчитали в ведомстве. Издание отмечает, что это рекордное падение как минимум с начала 2013 года.

Согласно обновленным данным, этот показатель рос в начале года. Так, в первом квартале реальные доходы выросли на 1,2 процента относительно первого квартала 2019 года.

В целом за полгода располагаемые доходы населения снизились почти на четыре процента. Минэкономразвития прогнозировало падение показателя во втором квартале на 6 процентов. По итогам года ведомство прогнозирует снижение реальных располагаемых доходов на 3,8 процента.

В начале июля исследование «Росгосстрах Жизнь» показало, что россияне испытали падение доходов из-за пандемии. Каждый пятый житель страны признался в значительном падении доходов за время пандемии, каждый десятый сообщил о полной потере заработка. Треть россиян признались, что были вынуждены отказаться от трат на мелкие удовольствия из-за кризиса. Доля граждан, чей среднемесячный доход составляет меньше 15 тысяч рублей, увеличилась с 38,1 до 44,6 процента.

В Кремле, комментируя публикацию данных о падении доходов россиян, заявили, что не знакомы с соответствующим исследованием. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что ликвидация бедности является приоритетом для российских властей. В Минэкономразвития добавили, что информация не соответствует действительности и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.