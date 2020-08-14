России напророчили первое за 20 лет падение торговли

В 2020 году оборот розничной торговли в России может упасть впервые за 20 лет, пророчат аналитики в исследовании Infoline. Как сообщает газета «Коммерсантъ», на фоне пандемии коронавируса сокращение может составить 0,7-2 процента — 32,9 триллиона рублей.

«В наибольшей степени могут пострадать продавцы одежды и обуви, ювелирных изделий и автомобилей», — говорится в исследовании. Аналитики подчеркивают, что кризис спровоцирован в том числе и искусственными ограничениями, например, на передвижение. Восстановления рынка ждут в следующем году. По неблагоприятному сценарию, оборот подрастет на 1,2 процента — самый низкий темп за последние девять лет.

Ранее сообщалось, что после отмены карантинных ограничений и короткого всплеска отложенного спроса россияне снова стали экономить. Согласно подсчетам специалистов исследовательского холдинга Ромир, средний чек за первую неделю августа снизился до 553 рублей (минус 3,5 процента к июльскому уровню). В целом из-за пандемии большинство граждан в корне поменяли свои потребительские привычки: более 70 процентов россиян сократили траты на покупку одежды и обуви, а 45 процентов стали меньше покупать готовую еду.