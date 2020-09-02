Киллер получил пожизненный срок за расстрелы российских бизнесменов

Киллер Василий Буханков получил пожизненный срок за убийство трех человек в 2007 и 2008 годах и незаконный оборот оружия. Об этом в среду, 2 сентября, сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Отбывать наказание Буханков будет в колонии особого режима.

Было установлено, что 23 июля 2007 года в Зеленограде Буханков по заказу преступной группы расстрелял из пистолета-пулемета Skorpion предпринимателя и его охранника. От полученных ранений оба скончались на месте.

В январе 2008 года киллеру заказали убийство владельца автомойки в Солнечногорском районе. Буханков расстрелял автомобиль предпринимателя из автомата, однако за рулем машины оказался менеджер автомойки, который погиб на месте.

Задержать убийцу удалось лишь в 2018 году.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, все заказы киллер выполнял для Андреевской преступной группы, действующей в Москве и Московской области.