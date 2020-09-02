Президент Украины Владимир Зеленский оценил вклад украинцев в победу над нацизмом. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мир отмечает 75-ю годовщину официального завершения Второй мировой войны. Вы знаете, невозможно переоценить вклад, который сделала в победу над нацизмом наша страна, наш народ и, в частности, харьковчане», — заявил он во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Также Зеленский отметил, что легендарный танк Т-34 был создан в Харькове командой конструкторов во главе с инженером Михаилом Кошкиным, который родился в Ярославской губернии.

«Давайте поблагодарим всех, кто 75 лет назад защитил свою родную прекрасную землю. И, конечно, мы всегда благодарны всем нашим военным, которые сегодня защищают страну на востоке», — сказал президент и отметил, что сегодня «39-й день, как Украина не имеет боевых потерь на фронте», имея в виду перемирие в Донбассе.

Зеленский добавил, что все украинцы верят в наступление мира в стране. «Это непременный залог для дальнейшего построения мощной, современной, счастливой Украины. Страны счастливых людей», — резюмировал он.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович выступил против «культа Победы» и рассказал, что во время Второй мировой войны украинцы воевали за чужие интересы. «Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение — люди и организации, которые боролись за независимость Украины против обеих тоталитарных систем», — подчеркнул он.