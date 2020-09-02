Дочь актера раскрыла разницу в реакции людей на ее тело до и после похудения

Дочь знаменитого британского актера Джонатана Росса, плюс-сайз-модель Хани Росс, раскрыла Mirror разницу в реакции общества на ее тело до и после похудения. Соответствующая история появилась на сайте издания.



По словам 23-летней девушки, за лишний вес ее начали высмеивать еще в раннем возрасте. Так, в 12 лет она стала предметом обсуждения в интернете, поскольку была ребенком из известной семьи. Хани призналась, что в детстве ей было так стыдно за свое тело, что на свой 14-й день рождения она попросила личного тренера.



Со временем знаменитость похудела, но стала чувствовать себя более несчастной и оскорбленной тем, что люди, которые раньше игнорировали ее, внезапно стали дружелюбными. «Это открыло мне глаза на многие вещи. Когда ты толстая, тебя даже не воспринимают за нормального человека», — заключила Хани.



После этого девушка снова набрала вес. Она заявила, что только после этого начала любить свое тело таким, какое оно есть. «Я привлекательная молодая женщина, которая хочет наслаждаться своей жизнью и своим телом так же, как это всегда позволялось моим худым друзьям», — высказалась Росс.

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Хани Росс отметила, что в будущем хочет стать психиатром, а сейчас ее цель — не допустить, чтобы другие женщины пережили аналогичный опыт. Девушка нередко делится своими откровенными фотографиями, показывая, что она полностью принимает свое тело. Комментаторы, в свою очередь, благодарят ее за вдохновение и психологическую поддержку.

В июне австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) сбросила три килограмма за четыре дня и раскрыла секрет быстрого похудения. По словам 40-летней знаменитости, она исключила из своего рациона фастфуд, заменив его полезными снеками. Кроме того, Уилсон перестала считать калории и сосредоточилась на потреблении достаточного количества клетчатки, поскольку она предотвращает тягу к перекусам.