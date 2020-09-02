В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра

Рабочие при ремонте фонтана в бельгийском Вервье обнаружили шкатулку с сердцем первого мэра города. Об этом сообщает «Би-би-си».

Небольшая цинковая коробка была спрятана за одним из камней конструкции фонтана. В ней местные власти обнаружили банку со спиртом, в которой находилось сердце мэра Пьера Давида.

Согласно гравировке на шкатулке, сердце было помещено в фонтан в 1883 году. Пьер Давид скончался еще в 1839 году, однако благодарные горожане решили законсервировать сердце градоначальника и позже увековечили его память подобным образом.

Ранее строители в польском городе Замбице нашли в шпиле церкви XVIII века капсулу времени, датируемую 1797 годом. Послание из прошлого обнаружили во время ремонтных работ в церкви. Внутри городские власти нашли монеты возрастом более 200 лет и документы, написанные на немецком языке. Найденные документы относятся к строительству церкви, которая была возведена в 1797 году на месте замка XV века. В них упоминаются имена людей, задействованных в работе, и тех, кто жертвовал средства на строительство.