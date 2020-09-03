Раскрыта опасность нахождения на асфальте в жару

Ученые Йельского университета в США раскрыли, что дорожный асфальт и кровельные материалы в жаркую погоду выделяют сложные смеси органических соединений, включая загрязнители. Об опасности нахождения вблизи заасфальтированных поверхностей в солнечный день сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи подвергали образцы асфальта нагреванию до различных температур и определяли коэффициенты выбросов с помощью масс-спектрометрии высокого разрешения. Оказалось, что при летних температурах асфальт выделяет вещества со скоростью, которая определяется временем диффузии соединений через высоковязкую смесь. При умеренном воздействии солнечной радиации выбросы резко увеличивались до 300 процентов.

Выбросы состоят из значительного количества кислорода, содержат мало серы и большую долю ароматических соединений (приблизительно 30 процентов), а также полулетучих органических соединений (приблизительно 85 процентов).

В городах США асфальтовые поверхности и крыши составляют примерно 45 и 20 процентов площади соответственно. Выбросы вторичных органических аэрозолей (SOA) в Лос-Анджелесе сравнимы по объемам с автомобильными выбросами. Однако ученые отмечают, что воздействие SOA на озон было минимальным по сравнению с воздействием автомобилей и летучих соединений в чистящих средствах и средствах личной гигиены.