На Украине назвали самые модные штаны осени

Редакторы украинской версии журнала Vogue назвали самые модные штаны осени 2020 года. Свой вывод они сделали на основе образов популярных моделей, блогеров и других знаменитостей.

Речь идет о модели брюк с разрезами у щиколоток. По словам экспертов, streetstyle-звезды чаще всего сочетают этот предмет гардероба с жакетами мужского кроя, кожаными тренчами и спортивными анораками. Свои наряды они дополняют лодочками на невысоком каблуке, а также ботинками на толстой подошве.

Так, например, во время показа новой осенне-зимней коллекции бренда Burberry модель прошлась по подиуму в двухцветных вязаных брюках карамельного цвета. В то же время модный дом Chanel выпустил брюки с разрезами, длина которых регулируется с помощью кнопок. Описанная одежда также появилась в ассортименте марок A.W.A.K.E. Mode и Rokh.

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Помимо этого, знаменитости начали появляться на публике в упомянутой модели брюк. Виктория Бекхэм вышла в свет в облегающих штанах, топе в бельевом стиле и классическом пальто. Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, в свою очередь, попала в объектив папарацци в похожем наряде черного цвета, однако вместо пальто она надела строгий пиджак.

В августе модный бренд Subsurface возродил моду 90-х на брюки с торчащими стрингами. Речь идет о модели Hostess с завышенной талией, элемент дизайна которой имитирует торчащие из-под пояса стринги. Стоимость вещи составляет 205 долларов (15 453 рубля).