Скандал в аэропорту Крыма из-за игрушки попал на видео

В аэропорту Симферополя в Крыму произошел скандал между сотрудниками авиагавани и пассажиркой из-за детской игрушки. Произошедшее попало на видео, запись опубликовал Telegram-канал Readovka.

На кадрах запечатлено, как женщина громко кричит, угрожает окружающим и просить отпустить ее с пункта предполетного досмотра, в то время как на фоне плачет ее сын. «Так это вы нервируете, пропустите ее!» — обращается за кадром к сотруднице службы безопасности очевидица происходящего.

Как уточняет канал, инцидент произошел в среду, 2 сентября. Пассажирке рейса по маршруту в Надым с пересадкой в Москве отказали в посадке на борт самолета из-за игрушечного пистолета в рюкзаке ребенка, так как работникам аэропорта показались опасными входящие в комплект мягкие пули.

«Мать сорвалась не сразу. Перед истерикой она пыталась доказать, что игрушка никому не навредит минут эдак 20. Но сотрудники были непробиваемы», — указано в посте. Об итогах конфликта в сообщении не говорится.