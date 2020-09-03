ВОЗ навала препарат для лечения тяжелых форм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала препарат для лечения тяжелых форм коронавируса. Отмечается, что кортикостероид дексаметазон позволяет снизить смертность среди инфицированных. Об этом сообщает ТАСС.

ВОЗ порекомендовала систематическое применение кортикостероида при лечении пациентов с серьезной и критической формой коронавируса. При этом в организации отметили, что данная терапия не подходит для пациентов, которые переносят заболевание в легкой форме.

Исследование в британских больницах проводят с марта текущего года. В нем принимают участие 11,5 тысячи пациентов. С его помощью ученые установят, насколько эффективные различные методики лечения нового коронавируса. Кроме кортикостероида дексаметазон больным также дают антибиотик азитромицин, иммунодепрессант тоцилизумаб и противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

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