В США нашли способ «оживить» МиГ-19 и МиГ-21

Пентагону сегодня следует уделить такое же внимание искусственному интеллекту (ИИ), как и в 1950-х годах ядерной энергетике на военном флоте. Такого мнения придерживается Роберт Уорк, заместитель министра обороны США в правительстве президента Барака Обамы, активно продвигавший использование систем искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере, в настоящее время занимающий должность заместителя председателя Национальной комиссии по ИИ, пишет Breaking Defense.

По мнению эксперта, на проекты ИИ необходимо выделять не менее одного процента военного бюджета (более семи миллиардов долларов ежегодно). Также специалист выступает за активное использование государственно-частного партнерства в проектах военного ИИ и усиление Объединенного центра ИИ, созданного при Пентагоне в прошлом году.

Наиболее опасным конкурентом США в области военного применения систем ИИ эксперт считает Китай, а также Россию. По мнению Уорка, мир, управляемый ИИ, будет «изобиловать неожиданностями», и привел пример со способом «оживления» старой военной техники. «Если у вас есть отличный новый ИИ в старом МиГ-21 или МиГ-19, и вы столкнетесь с ним, это станет чертовски удивительным для пилота [США], потому что он [старый советский самолет] будет намного более способным, чем сама платформа», — отметил эксперт.

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В августе системы ИИ «убили» человека в виртуальном бою истребителей F-16 Viper. На заключительном (третьем) этапе испытаний, проходившем в рамках соревнования AlphaDogfight Trials, в виртуальном бою «летчик» F-16 Viper победил реального пилота-инструктора Военно-воздушных сил (ВВС) США, управлявшего такой же моделью истребителя. Заключительные испытания включали пять «сражений», имитирующих условия ближнего воздушного боя.

В январе издание Popular Mechanics написало, что реализация программы Aided Threat Recognition from Mobile Cooperative and Autonomous Sensors (ATR-MCAS) позволит армии США при помощи систем ИИ прогнозировать действия противника. В качестве примера этого американский журнал приводит возможный сценарий, в котором США защищают своего союзника из НАТО от агрессии России.