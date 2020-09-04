В Верховной Раде вывесили флаги белорусской оппозиции

В Верховной Раде Украины вывесили бело-красно-белые флаги, которые активно использует оппозиция в Белоруссии. Об этом сообщает «Страна.ua».

На фотографиях видны многочисленные полотна на креслах в зале заседаний. Флаги вывесили депутаты от фракций «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос».

Группа депутатов с флагами собралась у трибуны Верховной Рады, передает «Еспресо». Член «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что «в ближайшее время над парламентом Беларуси поднимут бело-красно-белый флаг». Депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько напомнила, что белорус Михаил Жизневский погиб на Евромайдане в 2014 году. Представитель «Батькивщины» отметил, что в центре Европы не должно быть режима, который разговаривает с народом языком насилия.

Вместе с тем депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива вывесил на балконе Рады красно-зеленый государственный флаг Белоруссии. На кадрах он висит в перевернутом виде.

Бело-красно-белое знамя было государственным флагом Белоруссии в 1991-1995 годах. На референдуме 1995-го граждане проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг БССР. Бело-красно-белое полотно много лет используется на оппозиционных акциях в Белоруссии, в том числе во время нынешних массовых протестов, которые вспыхнули в стране после президентских выборов 9 августа.