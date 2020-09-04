Лидер белорусской оппозиции высказалась об украинских националистах на протестах

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что не видела никаких украинских радикалов на акциях протестов против действующего президента Александра Лукашенко. Политик высказалась по этому поводу в интервью украинскому изданию Lb.ua.

«Я была на многих акциях, не видела ни одного украинского националиста или украинских правых. Откуда у них [властей] эта информация, я понятия не имею», – сказала Колесникова.

По ее словам, она «слышала», что в Белоруссии задержали 33 российских «наемника», и «что потом с ними произошло, мы знаем». «Мы чувствуем, что существует какая-то манипуляция или обман, присутствуют новости, которые друг другу противоречат. Вот почему верить тому, что сейчас здесь находятся украинские националисты, у меня тоже нет абсолютно никаких оснований», — добавила она.

На вопрос журналиста, почему, по ее мнению, Лукашенко пытается «сделать крайней Украину в этой ситуации», Колесникова ответила, «со стороны Белоруссии это выглядит чуть-чуть по-другому». По ее мнению, Лукашенко не понимает, что «кукловодов нет, а есть народ, который в подавляющем своем большинстве более не согласен жить с прежним президентом; никакие кукловоды не способны организовать подобное».

Ранее Лукашенко сказал, что Украина наравне с Польшей, Чехией и Литвой управляет протестами в Белоруссии. В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности. «Призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет», — подчеркнул он.