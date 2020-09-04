Редкую «улыбающуюся» черепаху спасли от вымирания

Зоозащитники спасли редкую Бирманскую черепаху от почти полного вымирания. Этот вид известен тем, что имеет вздернутые, «улыбающиеся» губы. В длину рептилия может достигать 60 сантиметров, пишет Daily Mail.

Бирманская черепаха обитает только в реках Мьянмы. По данным издания, в 2000 году этот вид хотели классифицировать как вымерший. Однако спустя 20 лет активистам удалось восстановить популяцию рептилий до тысячи особей.

В 2000-х годах американский коллекционер черепах купил одну из таких рептилий на китайской ярмарке дикой природы. Затем ученые случайно обнаружили две популяции этих черепах, опровергнув факт того, что они вымерли. Именно эти особи и послужили для восстановления вида.

В рамках программы восстановления популяции черепах на пять лет помещают в неволю, а затем выпускают в дикую природу. По словам ученых, причиной вымирания вида стало то, что их яйца постоянно собирали, вылавливали взрослых особей, кроме того, черепахи потеряли свою гнездовую среду обитания.