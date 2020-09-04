К оператору магазина «Холодильник.ру» пришли с обысками

Сотрудники полиции 3 сентября 2020 года провели обыске в офисе компании «Эдил Импорт» (оператор крупнейшего российского интернет-магазина бытовой техники «Холодильник.ру»), в ходе которых изъяли документы, телефоны, ноутбуки, сервера и прочие носители информации, а также провели допрос сотрудников. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель компании-оператора.

По его словам, обыски были проведены в рамках уголовного дела в отношении неустановленных лиц по части 3-ей статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов — прим. «Ленты.ру»).

По версии следствия, не позднее 2013 года руководство «Эдил Импорт» на основании договора займа перечислило иностранной компании Markbay LLC денежные средства в сумме 835 миллиона рублей со сроком возврата 1 декабря 2016 года, проценты по займу составили 12,5 процента. Далее, якобы с целью сокрытия преступления 2 декабря 2014 года был осуществлен частичный возврат займа на сумму 325 миллионов рублей. Таким образом, по версии следствия, было незаконно выведено за пределы России 510 миллионов рублей.

В свою очередь, в пресс-службе «Холодильник.ру» заявили, что вся сумма займа была возвращена иностранным заемщиком на счета компании «Эдил Импорт» с процентами по ставке выше рыночной. По предварительной оценке, на счета «Эдил Импорт» в России в результате исполнения сделки по займу на 835 миллионов рублей, в итоге вернулось около 1,2 миллиарда рублей. То есть фактически в Россию из-за рубежа вернулось почти на 400 миллионов рублей больше, чем было предоставлено в качестве займа. Таким образом, утверждают в «Холодильник.ру», договор займа был реальной сделкой, которая полностью исполнена сторонами, что исключает инкриминируемое компании преступление.

В компании также отмечают, что дело о валютных операциях интернет-магазина по неизвестным причинам расследуется подразделением полиции на транспорте.

По мнению представителя оператора интернет-магазина, факт возврата денежных средств в Россию в полном объеме должен был быть установлен еще в ходе доследственной проверки путем запроса соответствующей информации у банков, обслуживающих ООО «Эдил-Импорт», и у Росфинмониторинга, чего сделано не было. Однако целью следственных органов, возможно, было обеспечение основания для проведения прошедших обысков. В этой связи, в компании считают, что проведение обысков было чрезмерной мерой.

По утверждению источника «Ленты.ру», обыски проводились при поддержке бойцов ОМОНа в том числе по адресам, где проживают родственники руководства компании, что как считают в компании, может быть частью плана по рейдерскому захвату успешного интернет-магазина.

В настоящий момент интернет-магазин работает в штатном режиме и продолжает обслуживать своих клиентов.