Россиянам рассказали о способах добраться до недоступной популярной страны

Российским туристам доступны несколько способов добраться до Греции, ранее открывшей границы на фоне пандемии коронавируса, однако пока недоступной для авиаперелета прямым рейсом. Об этом TourDom.ru рассказали представители турбизнеса.

Наиболее подходящим для россиян вариантом въехать в популярную страну был бы маршрут с пересадкой в турецком Стамбуле, однако в настоящее время, до 15 сентября, авиасообщение между Грецией и Турцией прервано из-за обострения политической обстановки.

В то же время путешественники, к примеру, могут воспользоваться стыковочным рейсом через швейцарские Цюрих или Женеву. Также известно, что в настоящее время билетные агрегаторы массово предлагают варианты перелета в греческий Ираклион с пересадкой в Лондоне.

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Кроме того, если турист располагает средствами, то может воспользоваться услугами бизнес-авиации. Вдобавок в случае скорого возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией отдыхающие смогут попасть в Грецию через Минск.

В целом, считает генеральный директор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди, путешественникам не стоит делать «поспешных выводов» и следует дождаться регламентов, утвержденных двумя странами.

2 сентября россиянам раскрыли гарантированный способ попасть за рубеж при закрытых на фоне пандемии коронавируса границах — речь шла о возможности проехать в европейские страны через Грецию. Дело в том, что между многими странами Европы нет пограничного контроля, а Греция входит в перечень стран Шенгенской зоны.

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