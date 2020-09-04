Пациент пообещал показать свою смерть в прямом эфире после отказа в эвтаназии

Неизлечимо больной француз пообещал показать свою смерть в прямом эфире после того, как ему было отказано в просьбе поспособствовать с эвтаназией. Об этом сообщает газета Daily Mail.

57-летний Ален Кок (Alain Cocq), страдающий редким заболеванием, при котором стенки артерий слипаются, заявил, что, по его мнению, ему осталось жить меньше недели, и с утра 5 сентября он обещает транслировать в Facebook самого себя до момента смерти. Он также объявил об отказе от любой терапии, пищи и воды.

Пациент писал президенту Франции Макрону с просьбой предоставить вещество для эвтаназии, однако французский лидер отказал, сославшись на законодательный запрет. «Поскольку я не выше закона, я не могу выполнить ваш запрос», — говорится в ответе Макрона, опубликованном в Facebook Кока. «Я не могу просить никого выйти за пределы наших нынешних правовых рамок (...) Вы хотите попросить активную помощь в смерти, что в настоящее время не разрешено в нашей стране», — добавил глава государства.

После этого Кок заявил, что покажет в соцсети конец своей жизни, который, по его оценке, наступит через четыре-пять дней. Мужчина захотел привлечь внимание к положению неизлечимо больных пациентов во Франции, которым не позволяется умереть в соответствии с их желанием.

Отмечается, что Макрон в своем письме написал, что эмоционально уважает поступок Кока. Он также добавил рукописный постскриптум: «При всей моей личной поддержке и глубоком уважении».