Дикие свиньи и вороны спасли кобру от разъяренного мангуста и попали на видео

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Стадо свиней и вороны спасли кобру во время схватки с мангустом. На видео с животными обратило внимание Latest LY.

Офицер индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опубликовал в своем аккаунте в Twitter запись, на которой видно, как разъяренный мангуст и кобра вступают в ожесточенную схватку на грязной дороге.

Летавшие вокруг вороны начали громко каркать. Неожиданно на помощь кобре приходит дикая свинья, к которой вскоре присоединяется целое стадо сородичей и группа ворон. Поначалу мангуст не сдается и пытается убить змею, но через несколько секунд ему приходится отступить перед ополчившимися на него животными. В конце схватки кобра раскрывает капюшон.

Видео стало вирусным и получило множество комментариев от пользователей соцсетей. Многие из них не поверили своим глазам. «Почему мангусты убивают змей, даже когда не хотят есть? Почему они так странно себя ведут?» — написал один из них.

Обыкновенный мангуст, или индийский серый мунго, известен своей способностью убивать ядовитых змей, в частности, кобр. Он неуязвим к змеиному яду благодаря наличию специальных рецепторов.

Ранее сообщалось, что офицер индийской лесной службы Абдул Кайму запечатлел на камеру, как мангуст расправился со змеей. Действие происходило на дороге на глазах у многочисленных водителей.