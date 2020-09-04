Половина украинцев потеряла доверие к Зеленскому

Половина граждан Украины потеряла доверие к президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

О своем недоверии к Зеленскому заявил 51 процент респондентов. При этом Верховной Раде не доверяет 75 процентов, а правительству — 72 процента.

Самым большим доверием украинцев пользуются армия (65 процентов), церковь (63 процента) и добровольческие батальоны (53 процента опрошенных).

Ранее сообщалось, что рейтинг нынешнего президента Украины рекордно обвалился. Если в сентябре прошлого года его поддерживали 56 процентов украинцев, то теперь — 25 процентов. На этом фоне с 6 до 11 процентов выросли рейтинги бывшего президента страны Петра Порошенко.