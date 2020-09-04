Украине предрекли новый Майдан

Из-за некомпетентной политики президента Украины Владимира Зеленского страну ждет новый Майдан. Такое будущее Украине предрек бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR, его слова передает газета «Известия».

«Сейчас звучит, что Украина с нынешней политикой Зеленского и его окружения идет к очередному Майдану, это и так понятно», — сказал он. Политик отметил, что лично для него это будет четвертое свержение власти.

Кроме того, по словам бывшего вице-премьера, Европу ждут более масштабные события, на фоне которых Майдан на Украине окажется локальным конфликтом. Такое развитие событий, уверен Бессмертный, характерно для страны, где «каждые десять лет власти дают пинка».

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.