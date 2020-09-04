В Белоруссии россиянин ранил ножом милиционера при задержании

В городе Иваново Брестской области Белоруссии россиянин ранил ножом милиционера во время задержания. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад» со ссылкой на официального представителя МВД Ольгу Чемоданову.

По словам Чемодановой, сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что россиянин готовится совершить особо тяжкое преступление. При задержании он оказал активное сопротивление, достав из потайного кармана нож. «Проникающее ранение брюшной полости, резаные раны шеи и груди получил один из сотрудников милиции», — сообщила представитель МВД.

Милиционер госпитализирован, угрозы для его жизни нет. В рюкзаке задержанного обнаружили топор, отмычки и черную маску.

54-летний гражданин России находится в изоляторе. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, а также отбывал наказание за совершенное преступление, после чего был выслан под конвоем из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что суд отправил в колонию-поселение двоих россиян за взрывы на салюте в Минске.