Американские богачи резко обеднели на миллиарды долларов

Десять богатейших американских бизнесменов IT-отрасли потеряли 44 миллиарда долларов из-за падения фондовых бирж, пишет Bloomberg.

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Основатель Amazon Джефф Безос резко обеднел на девять миллиардов долларов, акции его компании упали больше всего с июня. Состояние Илона Маска снизилось на 8,5 миллиарда долларов, глава Microsoft Билл Гейтс потерял за сутки 2,9 миллиарда, а основатель Facebook Марк Цукерберг — 4,2 миллиарда долларов.

По итогам торгов 3 сентября основные американские фондовые индексы упали на 2,8-5 процента. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ обрушился на 4,5 процента. Акции Apple подешевели на 8 процентов, Facebook — на 3,7 процента, Microsoft — на 6,1 процента, Tesla — на 9.

С начала нынешнего года российские богачи потеряли миллиарды долларов. Их совокупное состояние снизилось на 16,7 миллиарда