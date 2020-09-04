Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

Бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска имеет право на собственную точку зрения. Так идею предпринимателя перенести российскую столицу из Москвы прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в пятницу, 4 сентября.

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.

3 сентября Дерипаска, бывший руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group, на форуме «Иммунная система мировой экономики» заявил, что граждане России должны жить достойно не только в Москве, но и за ее пределами. По его мнению, перенос столицы в другой город положительно сказался бы на российской экономике, пишет «Красная весна».

Дерипаска не впервые высказывает подобные идеи. Так, в 2014 году он заявил, что российским властям следует подумать о переносе столицы в Сибирь, если они хотят успешно развивать этот регион.