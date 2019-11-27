Владивосток официально стал столицей Приморского края

Город Владивосток официально получил статус столицы Приморья — местные депутаты единогласно в трех чтениях приняли закон «О статусе административного центра Приморского края». Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик сообщил, что статус столицы позволит городу получить в том числе дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры и международных мероприятиях.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Инициатором переноса столицы макрорегиона выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. По его мнению, это целесообразно по многим причинам, в частности, Владивосток обладает более развитой инфраструктурой.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в свою очередь, критически оценивал инициативу коллеги и утверждал, что Хабаровск выиграет с точки зрения географии. Он также указывал, что в городе располагаются десятки «серьезнейших учреждений».

Ранее сообщалось, что новую скоростную автотрассу Москва — Казань, которую планируют построить в 2027 году, в перспективе могут продлить до Владивостока. Как рассказал глава госкомпании Автодор Вячеслав Петушенко, возможность продления дороги до Владивостока зависит от социально-экономического развития страны, добавил он.

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