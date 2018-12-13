Дальний Восток обрел новую столицу

Президент Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 13 декабря.

Руководителю администрации президента поручено провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра ДФО во Владивосток.

Инициатором переноса столицы макрорегиона выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, многие проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего региона, запущены именно во Владивостоке. Он также отмечал, что город располагает более развитой инфраструктурой.

10 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО.

Хабаровск указан центром Дальневосточного федерального округа в документе от 13 мая 2000 года.

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