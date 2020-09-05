Пенсионерка из Москвы самостоятельно раскрыла преступление и нашла бандита

Пожилая москвичка самостоятельно раскрыла преступление, совершенное полтора года назад, и нашла бандита. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на правоохранительные органы.

Пенсионерка из Москвы некоторое время жила вместе с 21-летней внучкой. При переезде родственница оставила в ее квартире несколько пар дорогостоящих серег и кулон. Вскоре она попросила бабушку вернуть ей украшения. Та открыла сервант и обнаружила, что драгоценности в несколько миллионов рублей исчезли.

Женщина начала вспоминать, кто бывал у нее в гостях и знал об украшениях, и нашла подозреваемого. Им оказался бывший муж ее дочери, который полтора года назад жил в той квартире.

Внучка москвички тут же связалась с предполагаемым преступником. Мужчина признал вину и

пообещал вернуть стоимость драгоценностей, которые давно продал. Он перевел ей 80 тысяч рублей, после чего исчез. Девушка написала заявление в полицию. Преступник заверил, что готов возместить ущерб, но по частям.

Ранее в объектив камер наблюдения в одной из московских аптек попал момент ограбления с участием маленького ребенка. Пока родители отвлекали продавщицу на кассе, девочка складывала товары с полки себе в коляску.