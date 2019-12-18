Российские полицейские случайно спасли жизнь ребенку при расследовании кражи

В Канском районе Красноярского края сотрудники МВД случайно спасли жизнь годовалому ребенку, когда задерживали подозреваемого в краже пилы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Российская газета».

Полицейские установили, что пилу украл 30-летний ранее судимый житель Канска, на его задержание выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра комнат полицейские обнаружили мальчика 2018 года рождения, он лежал без сознания с признаками отравления. Ребенка отправили в больницу. Оказалось, что 23-летняя мать была на работе и оставила пьяного сожителя смотреть за детьми.

В семье есть еще двое детей четырех и пяти лет. Инспектор по делам несовершеннолетних обратил внимание, что семья живет в антисанитарных условиях. Детей изъяли у матери до выяснения обстоятельств и поместили в Центр семьи. В отношении женщины собрали материал для привлечения ее к административной ответственности.

Ранее в Чувашии полицейские и волонтеры спасли 62-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу и провела там четыре дня. Женщину нашли в лесном массиве в полутора километрах от поселка, она провела там несколько дней без еды и воды. Пенсионерку заметили благодаря красному платку, в котором она ушла из дома.

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