Ограбление российской аптеки ребенком попало на видео

В объектив камер наблюдения в одной из московских аптек попал момент ограбления с участием маленького ребенка. Видео опубликовано в Telegram-канале НТВ.

На кадрах мужчина и женщина, предположительно, родители, стоят на кассе в аптеке и ставят коляску с ребенком возле полок с товарами. Пока кассир пробивает им покупки, маленькая девочка берет с витрины несколько каких-то упаковок и кладет себе в ноги. Мать подходит к дочери, видит происходящее и возвращается к продавщице. Когда девочка опустошает полку возле себя, отец приближается к коляске, отодвигает ее немного вперед, и ребенок продолжает складывать к себе новые товары. Когда все они собраны, а чек на кассе за другие покупки оплачен, семья спокойно уходит.

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