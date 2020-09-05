Герой России развеял миф о работе разведчиков

Советский разведчик-нелегал Юрий Шевченко заявил, что вопреки расхожему мнению разведка — не сражение «рыцарей плаща и кинжала», а «война умов». Популярный миф о разведчиках герой России развеял в эфире телеканала «Россия 1», пишут РИА Новости.

По словам бывшего офицера Службы внешней разведки, работа разведчика далека от приписанной ей романтики. «Это нормальная работа нормального человека, мужика, необязательно с крепкими мускулами», — пояснил Шевченко.

Герой России говорит, что ему «приходилось здорово рисковать», однако говорить об этом не захотел.

Служба внешней разведки России рассекретила имя Шевченко в январе. В феврале он впервые появился на публике. Стало известно, что он выполнял разведывательные задачи за рубежом, в том числе в США и странах НАТО, с 1969 года. В зоне его интереса была администрация президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР. Он вел работу с ценными источниками, занимался вербовкой и имел доступ к документам с высшим грифом секретности cosmic. Звание Героя России было присвоено разведчику закрытым указом в 2017 году.