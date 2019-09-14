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Рассекречены планы ЦРУ использовать голубей и дельфинов в качестве шпионов

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В годы холодной войны ЦРУ планировало использовать голубей, дельфинов и других животных для шпионажа против Советского Союза. Об этом свидетельствуют документы о подготовке животных к миссиям, рассекреченные американским разведывательным управлением. Массив данных опубликован на сайте ЦРУ.

Так, к птицам пробовали привязывать камеры для съемки советских объектов. Выбор пал именно на почтовых голубей, поскольку они способны преодолевать сотни километров и возвращаться домой. Кроме того, голуби могут переносить суровые погодные условия. Тренировать их планировали, в частности, на Аляске, чтобы затем птицы смогли работать в условиях Крайнего Севера СССР.

«Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения», — говорится в документах.

Спецслужба также планировала применять в разведывательных целях ворон, однако голуби доказали большую эффективность. Операция по исследованию возможности использования птиц для шпионажа носила название Tacana.

Секретные службы также намеревались задействовать в качестве агентов дельфинов, которые могли бы «проникать в гавань». В подобных экспериментах участвовали собаки и кошки, однако «по ряду технических и других причин» ни одна из программ по превращению животных в шпионов не была реализована, отмечается на сайте ЦРУ.

В конце апреля эксперты в Норвегии заподозрили белуху в шпионаже в пользу России. На ките был туго затянут обвес для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». По словам рыбаков, ставших очевидцами, белуха целенаправленно следовала за лодками и пыталась стянуть ремни и веревки с их бортов.

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