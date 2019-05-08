Заподозренную в шпионаже белуху из Петербурга заметили с телефоном в зубах

В Норвегии белуха принесла женщине утонувший мобильный телефон. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Иза Опдал (Isa Opdah) уронила iPhone в воду, когда вместе с друзьями плавала на лодке недалеко от норвежского города Хаммерфест. На поверхности тут же появился кит с телефоном в зубах и отдал устройство людям. Инцидент попал на видео.

Есть основания полагать, что это была та самая белуха, которую в конце апреля заметили у берегов Норвегии в обвесе с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Ранее Йорген Рее Вииг (Jorgen Ree Wiig) из Дирекции рыбного промысла Норвегии отмечал, что, в отличие от собратьев, этот кит радовался присутствию людей и не возражал, когда ему гладили нос. Другие белухи редко ведут себя так дружелюбно.

26 апреля телеканал NRK сообщил, что рыбаки из норвежской губернии Финнмарк заметили возле своей лодки белуху с обвесом и камерой GoPro, на которых было написано «Оборудование Санкт-Петербурга». По мнению норвежских ученых, животное могло принадлежать ВМФ России. Белуха не хотела уплывать и в течение следующей недели преодолела всего 25 километров.

Сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов усомнился в использовании белухи для шпионажа за Норвегией. По его словам, хотя такие животные действительно есть на балансе у российских военных, ему неизвестно об их использовании в разведке. Он предположил, что морское животное могло просто уплыть из места содержания и добраться до берегов Норвегии.

Белухи вырастают до 5,5 метра в длину. Они встречаются в Арктике возле Аляски, Канады, Гренландии и на севере России в Белом, Беринговом и Охотском морях.

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