Российский ученый усомнился в использовании белухи для шпионажа за Норвегией

На балансе у российских военных есть киты-белухи, но об использовании их в разведке ничего не известно. Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит», сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов.

Он предположил, что морское животное могло просто уплыть из места содержания и добраться до берегов Норвегии.

По словам ученого, белухи участвовали в сочинской Олимпиаде и до сих пор находятся в Имеретинской бухте. Также в Петербурге есть институт, который сотрудничает с военными в изучении животных «для прикладных целей». Работы по этому направлению ведутся в Мурманске и в Казачьей бухте на Черном море.

Ранее телеканал NRK сообщил, что рыбаки из норвежской губернии Финнмарк заметили возле своей лодки белуху с обвесом и камерой GoPro, на которых было написано «Оборудование Санкт-Петербурга». По их словам, кит целенаправленно плыл за лодками, пытался стянуть ремни и веревки с их бортов и при этом не боялся людей и давал себя гладить. По мнению норвежских ученых, животное могло принадлежать ВМФ России.

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