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Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стабильность экономики является главной задачей, проблемой и обеспокоенностью властей республики, сообщает БЕЛТА.

По его словам, если есть экономика — будет все остальное. «Нет экономики — тогда не нужно рассчитывать на безопасность и спокойствие в стране и тому подобное», — заявил он.

Лукашенко добавил, что для нормального функционирования белорусской экономики сделано немало.

Ранее Лукашенко оценил важность российской поддержки в стабилизации ситуации в стране. По мнению белорусского лидера, помощь России помогла стабилизировать ситуацию в экономике страны. Он подчеркнул, что Россия остается основным рынком сбыта для белорусских товаров. «Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия, как братская страна, от нас не отвернулась в эти трудные времена», — заявил белорусский лидер.

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