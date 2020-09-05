Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стабильность экономики является главной задачей, проблемой и обеспокоенностью властей республики, сообщает БЕЛТА.

По его словам, если есть экономика — будет все остальное. «Нет экономики — тогда не нужно рассчитывать на безопасность и спокойствие в стране и тому подобное», — заявил он.

Лукашенко добавил, что для нормального функционирования белорусской экономики сделано немало.

Ранее Лукашенко оценил важность российской поддержки в стабилизации ситуации в стране. По мнению белорусского лидера, помощь России помогла стабилизировать ситуацию в экономике страны. Он подчеркнул, что Россия остается основным рынком сбыта для белорусских товаров. «Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия, как братская страна, от нас не отвернулась в эти трудные времена», — заявил белорусский лидер.