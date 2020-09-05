Генерал ответил на обещание Грузии поднять свой флаг над российской базой

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа генерал Анатолий Хрулев ответил на обещание Грузии поднять свой флаг над российской военной базой в Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ни в 2008 году, ни тем более сейчас у грузинской армии нет военного потенциала, чтобы противостоять российским военным в Южной Осетии. Это не более чем популистские заявления, на которые вообще не стоит обращать внимание», — заявил генерал, освобождавший Цхинвал от грузинских военных в августе 2008 года.

3 сентября лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили пригрозил поднять флаг своей страны в Южной Осетии. Также он пообещал, что после выборов в парламент 31 октября в Грузии падет «нынешнее пророссийское грузинское правительство».

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев в тот же день объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Спустя некоторое время Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами